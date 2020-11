POS-KUPANG.COM - Demi Reino Barack, Syahrini Rela Masuk Dapur, Tapi Bikin Makanan Ini Tak Pernah Berhasil, Apa?

Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barack yang selalu tampak adem-ayem tengah jadi sorotan publik.

Hal ini lantaran banyak netizen ingin segera melihat Syahrini dan Reino Barack memiliki momongan usai menikah pada 27 Februari 2019 lalu.

Usia pernikahan nyaris 2 tahun, Syahrini dan Reino Barack urung memiliki buah cinta mereka.

Namun, Syahrini dan Reino Barack semula mengaku ingin menikmati masa-masa pacaran lebih dulu usai menikah.

"Karena saya inget sekali dengar apabila sudah punya anak itu sudah beda, it's different," kata Reino dikutip Grid.ID dalam siaran langsung di Instagram @medcomid, pada Jumat (19/6/2020) via Kompas.com, pada Minggu (8/11/2020).

Terlebih, usia pacarannya dengan mantan rekan duet Anang Hermansyah itu terbilang sangat pendek.

"Jadi menurut saya kami shake hand, sama-sama, 'ok ya mungkin kita let's enjoy our moment together, baru nanti kita akan membangun family'," kata Reino menirukan perkataan kepada Syahrini.

Namun, usai menikah Syahrini kian jarang tampil di layar televisi untuk menghibur para penggemarnya.

Pasalnya, sebagai seorang istri Syahrini ingin memprioritaskan keluarganya.