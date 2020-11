Motif Kematian Febrianus dan Andreas di Jurang Watu Benta Belum Dipastikan

Motif kematian Febrianus dan Andreas di jurang Lingko Watu Benta Manggarai belum dipastikan

POS-KUPANG.COM | RUTENG---Dua orang pemuda asal Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai yang menghilang dari rumah sejak tanggal 3 November 2020 sudah ditemukan tak bernyawa oleh warga di dasar jurang yang curam dengan kedalaman kurang lebih 1 KM di Lingko Watu Benta di Desa Tengku Lese, Kecamatan Rahong Utara, Sabtu (7/11/2020) sekitar pukul 09.00 Wita.

Adapun identitas kedua korban itu yakni Febrianus Rahang (22) warga Rai Waso, Desa Rai, Kecamatan Ruteng dan Andreas Selamat (23) warga kampung Rai Cehet, Desa Rai, Kecamatan Ruteng.

Penyebab kematian kedua korban belum dapat dipastikan dan untuk memastikan penyebab kematian korban harus dilakukan otopsi, namun saat ini pihak keluarga menolak untuk diotopsi dengan membuat syarat penolakan.

Kapolres Manggarai AKBP Mas Anton Widyodigdo, SH.,S.IK melalui Kasubag Humas Polres Manggarai Ipda Bagus Suhartono menyampaikan itu kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (7/11/2020) malam.

Dikatakan Ipda Bagus, korban Andreas sebelum ditemukan meninggal dunia, pada tanggal 4 November 2020 melalui akun fecebook atas nama Randi Akull memuat postingan status dengan bahasa Inggris bertuliskan 'In My Next Life i wanna be dead yang artinya dikehidupan saya berikutnya saya ingin mati.

Ipda Bagus juga mengatakan, Pihak Polres Manggarai akan melakukan penyelidikan dan Pulbaket untuk memastikan penyebab kematian kedua korban.

Ipda Bagus juga mengatakan, polisi bersama warga sempat kesulitan untuk mengevakasui kedua jenazah korban sebab medan TKP yang sulit dimana jurang yang begitu dalam serta curam. Namun kini sudah berhasil dievakuasi.

Dikatakan Ipda Bagus, kedua jenazah korban berhasil dievakuasi oleh anggota Polisi dari Unit Jatanras, Babin Kecamatan Rahong Utara, Kaur Ident, Piket Pidum Polres Manggarai, warga setempat beserta keluarga. Kedua jenazah itu berhasil dievakuasi sekitar pukul 14.00 Wita dan langsung dibawah ke RSUD dr Ben Mboi Ruteng.

Ipda Bagus juga menjelaskan kronologisnya, kedua korban Febrianus dan Andreas keluar dari rumah sejak, Selasa, 3 Nopember 2020 dengan tujuan ke rumah sakit untuk menjaga mamanya ibu dari korban Febrianus yang sedang rawat di rumah sakit.