Joe Biden Memimpin Unggul 2 Persen dari Donald Trump, UPDATE Perhitungan Suara Pilpres Amerika 2020 

POS KUPANG, COM - Update terkini hasil perolehan suara Pilpres Amerisa Serikat 2020.

Ada 4 kandidat presiden yang meramaikan dalam pertarungan pemilihan presiden di AS berdasarkan The Assosciate Press.

Namun berdasaran perhitungan cepat hanya ada dua kadidat yang tampak bertarung sengit dalam perolehan suara.

Joe Biden dan Doland Trump dari petahana berada pada ketegangan saling klaim kemenangan.

Sejal awal pasca pemilihan sang petahana dari Donald Trum langsung mengumumkan kemenangannya, meski hasil perhitungan masih berlangsung hingga saat ini.

Sedangkan berdasarkan data hitung cepat The Associate Press justru Joe Biden memimpin perolehan sementara terpaut 2 persen dari Donald Trump.

Berikut hasil perolehan suara sementara 4 kandidat presiden AS per 6 November Laporan The Associate Press:

1. Joe Biden 264 Suara Elektoral memperoleh 72.437.054 dari 50,4% suara

2. Donald Trump 214 Suara Elektoral memperoleh 68.894.239 dari 48% suara

3. Jo Jorgensen 0 Suara Elektoral memperoleh 1.650.048 dari 1,1% suara