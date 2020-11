Seisih Rumah Hermansyah Heboh, Asyanty Hamil, Namun Anang dan Aurel: 'I Hate You so Much!'

POS KUPANG.COM -- Ashanty bikin kejutan untuk sang suami Anang Hermansyah. Ia berteriak dan menaku hamil setelah melihat hasil uji di alat tes kehamilan

Rumah tangga Anang Hermansyah dan Ashanty sangat jauh dari pemberitaan miring.

Ashanty yang datang mengisi kekosongan hati Anang setelah ditinggalkan Krisdayanti bahkan didaulat sebagai ibu sambung terbaik untuk Aurel dan Azriel.

Meski perbedaan umur antara keduanya cukup jauh, Ashanty memperlakukan putra putri Anang dan Krisdayanti dengan penuh kasih sayang.

Ia mampu menjadi istri serta ibu yang bijaksana bagi keluarganya.

12 tahun membina rumah tangga, Ashanty bersikukuh enggan memiliki anak lagi karena mengingat usia Anang yang tak lagi muda.

Namun belum lama ini Anang Hermansyah yakin istrinya itu tengah berbadan dua selama mereka berlibur.

Apalagi Ashanty terus mengalami mual hingga akhirnya ia memilih melakukan tes kehamilan.

Hal ini diketahui dari tayangan vlog YouTube The Hermansyah A6 yang diunggah pada (02/11/2020).

"Aku kayaknya asam lambung juga kali ya, aku udah dua minggu ini mual mulu. Enggak tahu cuma mual aja," ucap Ashanty.