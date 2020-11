Melaney Ricardo Terkena Virus Corona, Dirawat Seorang Diri di Rumah Sakit Tak Kuasa Bendung Air Mata

POS KUPANG.COM -- Pesohor Melaney Ricardo akhirnya dinyatakam terinfeksi virus corona setelah menjalani berbagai test kesehatan

Istri Tyson Lynch itu kini harus menjalani perawatan dengan isolasi mandiri guna menyembuhkan penyakit yang kini menjadi pandemi itu

Presenter Melaney Ricardo melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai kondisi kesehatannya.

Lewat laman YouTube pribadinya, Melaney Ricardo mengaku bahwa dirinya terinfeksi virus Covid-19.

Melaney Ricardo menceritakan bahwa ia mulai merasa tidak enak badan setelah syuting di salah satu stasiun TV pada awal Oktober.

"Yang aku rasakan adalah menggigil, that's the first. And then the second one enggak panas pada saat itu aku cuma ngerasa aku sumeng," ungkapnya dikutip Grid.ID, Selasa (3/11/2020).

Selain itu, Melaney juga merasakan semua persendiannya sangat ngilu dan mual terus menerus dari pagi sampai malam.

Awalnya ia tak berpikir jika itu Covid-19 lantaran tak mengalami batuk layaknya gejala Covid-19 pada umumnya.

Karena kondisinya semakin menurun, ibu dua anak ini pun memutuskan untuk menjalani swab test.