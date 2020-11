Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Positif Covid-19, Begini Kondisinya Sekarang

POS-KUPANG.COM - Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia ( WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Minggu malam (1/11/2020) mengatakan, dia melakukan karantina mandiri setelah seseorang yang pernah berkontak dengannya kini positif Covid-19.

Meski begitu Tedros menekankan dirinya tidak mengalami gejala apa pun dari virus corona, menurut pemberitaan AFP. "Saya diidentifikasi sebagai kontak dari seseorang yang dites positif #COVID19," tulis pria asal Eritrea itu di twitnya.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

"Saya baik-baik saja dan tanpa gejala, tetapi akan melakukan karantina mandiri dalam beberapa hari ke depan, sesuai protokol @WHO, dan bekerja dari rumah," tambahnya.

Tedros berada di garis depan dalam upaya badan PBB itu untuk menangani pandemi virus corona.

Menurut data Worldometers, hingga Senin (2/11/2020) pagi WIB virus bernama resmi SARS-CoV-2 ini telah merenggut lebih dari 1,2 juta nyawa dan menjangkiti 46,8 juta orang di seluruh dunia, sejak muncul di China akhir tahun lalu.

Lebih lanjut Tedros mengimbau di Twitter, bahwa "sangat penting bagi kita semua untuk mematuhi pedoman kesehatan."

"Inilah cara kita memutus rantai penularan #COVID19, menekan virus, dan melindungi sistem kesehatan."

