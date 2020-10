Jadwal Tinju Dunia Gervonta Davis vs Santa Cruz dan Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora Hari Ini

POS-KUPANG.COM - Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia akhir pekan ini, ada Gervonta Davis vs Leo Santa Cruz via Live Streaming Showtime PPV dan Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora.

Saat ini belum ada konfirmasi laga ini tayang via Live Streaming TV One, Live Streaming ESPN atau Siaran Langsung TVOne.

Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Gervonta vs Cruz dalam pertarungan penyatuan perebutan gelar juara kelas ringan dan bulu super, Sabtu (31/10/2020) pagi WIB via Live Streaming TV Online.

Apakah duel Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora Live Streaming TVOne atau Siaran Langsung TV One?

Kalaupun tak tayang via Live Streaming TV One, Live Streaming ESPN atau Siaran Langsung TVOne, Siaran Langsung Tinju Dunia partai kelas ringan antara Gervonta Davis vs Leo Santa Cruz ini disiarkan via Live Streaming Showtime PPV pukul 20.00 waktu setempat di Indonesia tayang Minggu 1 November 2020 pukul 11.00 WIB.

Link Live Streaming Gervonta vs Cruz bisa diakses via Live Streaming TV Online Showtime PPV.

Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Siaran Langsung TV One atau Live Streaming TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Leo Santa Cruz mulai latihan jelang pertandingan melawan Gervonta Davis di Mohegan Sun Casino, Uncasville, 24 Oktober 2020.

Pertarungan tersebut menjadi penting bagi kedua petinju karena bakal mempertaruhkan gelar masing-masing.