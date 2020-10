Sarah Menzel: Tak Tahu Pacaran

POS-KUPANG.COM - Sosok Sarah Menzel tiba-tiba memikat banyak orang sejak diketahui menjadi kekasih Azriel Hermansyah, anak kedua musisi Anang Hermansyah.

Sarah diketahui merupakan putri dari pemilik hotel mewah di daerah Bali, ia juga merupakan pemilik coffee shop di daerah Canggu.

Terlepas dari semua yang dimilikinya, Sarah rupanya juga memiliki kepribadian yang membuat Ashanty juga Anang jatuh hati.

Sejak diketahui berpacaran dengan Azriel, Ashanty sering mendapat DM yang mengatakan bagaimana karakter Sarah. Hal yang membuatnya bahagia adalah, semua tentang Sarah yang disampaikan padanya selalu positif.

"Semua pasti kan sudah pada tahu siapa Sarah sekarang. Nih yang bunda dengar Sarah anaknya pendiam. Yang bikin aku tertarik banget sama Sarah, untuk anak seumur dia, anak rumahan," kata Ashanty.

Merasa nyaman dekat dengan Azriel, membuat Sarah menerima ajakan Azriel untuk menjadi pacarnya. Lucunya, Sarah tidak tahu seperti apa orang pacaran dan bertanya pada Azriel.

"Iya kadang aku juga nanya dia, kayak gimana sih orang pacaran tuh. Iya dia bilang kamu harus perhatian, dia itu orangnya suka diperhatiin secara detail," ucap Sarah.

Sarah menceritakan bagaimana respons ayahnya saat tahu dirinya kini telah memiliki kekasih. Ayahnya yang sedang tidak ada di Indonesia mengetahui kalau Sarah berpacaran dari teman-temannya.

"Dia nanya Sarah, 'He is your boyfriend?' Terus aku bilang 'iya Pa itu pacar Sarah'. Terus dia (tanya lagi) 'sekarang sudah punya pacar ya'," ujar Sarah.

Sarah Menzel juga mengatakan kalau ayahnya mengingatkan agar bisa menjaga diri dengan baik serta mempertanyakan keseriusan Azriel Hermansyah.

"Setiap video call ditanya terus mana pacarmu. Terus ditanya pacarnya serius enggak?" kata Sarah.

Sarah tersipu ketika menceritakan momen pertama kali bertemu Azriel yang singkat. Sarah sadar kalau Azriel saat itu diam-diam mengamatinya.

"Pertama kali yang kayak Sarah dapat feeling Azriel suka itu pas sehari setelah ketemu yang di Ubud, dia ngeliatin aku terus habis itu kan Sarah agak menjauh, terus dia manggil eh kita ngobrol di bawah," kata Sarah.(kompas.com)