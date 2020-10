Baru Pacaran, Ayah Sarah Menzel Sudah Pertanyakan Keseriusan Azriel Hermansyah, Begini Reaksi Ashanty

POS-KUPANG.COM- Wah enak benar jadi Azriel Hermansyah. Baru pacaran dengan Sarah Menzel, sang calon mertua yakni ayah dari sang kekasih sudah menanyakan keseriusan Putra Anak Anang Hermansyah itu.

Sang calon mertua bahkan sering menanyakan keberadaan Azriel Hermansyah tatkala berkomunikasi dengan sang putri. Bakal lebih cepat dapat restu nih

Hal itu diungkapkan Sarah Menzel saat berbincang dengan ibu sambung Azriel Hermansyah, Ashanty.

Terang saja, kabar itu langsung disambut isteri Anang Hermansyah tersebut.

Kekasih Azriel Hermansyah, Sarah Menzel mengatakan bahwa ayahnya sudah mengetahui hubungannya dengan Azriel.

Kata Sarah Menzel, sang ayah mengetahui kabar kedekatannya dengan Azriel dari pemberitaan di media.

Hal itu dikatakan Sarah Menzel saat berbincang dengan Ashanty, ibu sambung Azriel dalam video di kanal YouTube The Hermansyah A6.

"Papa tahu aku punya pacar karena teman-temannya Papa juga nge-forward. Terus Papa nge-forward ke grup keluarga juga," kata Sarah seperti dikutip Kompas.com, Rabu (28/10/2020).

"Dia nanya Sarah, 'He is your boyfriend?' Terus aku bilang 'iya Pa itu pacar Sarah'. Terus dia 'sekarang udah punya pacar ya'," ujar Sarah lagi.