Segera Tayang ILC di Tv One, Dari Fadli Zon Hingga Ridwan Kamil, Siapa Paling Cemas Hadapi Covid-19?

POS-KUPANG.COM - Vaksin virus Corona akan menjadi topik yang diangkat menjadi tema ILC malam ini di Tv one.

Kepastian topik ILC Tv One tersebut telah diumumkan juga di akun Twitter Indonesia Lawyers Club alias ILC Tv One.

"Pengadaan vaksin terus dikebut Pemerintah lewat pembelian dr bbrp produsen vaksin impor dgn harapan kondisi bs cepat pulih. Namun, timbul kecemasan dr sebagian elemen masyarakat termasuk nakes bahwa vaksin tsb diduga belum melewati uji klinis fase 3. Saksikan #ILCMenungguVaksin,"

Demikian keterangan di unggahan akun Twitter Indonesia Lawyers Club @ILCtv1 Selasa 27 Oktober 2020 pagi WIB soal tema ILC malam ini di Tv One untuk ILC terbaru edisi ILC malam ini, Selasa 27 Oktober 2020.

Dalam pemahasan seputar tema ILC malam ini di Tv One tersebut, sejumlah tokoh ternama Tanah Air disebut akan menjadi pembicara alias bintang tamu ILC Tv One kali ini.

Dalam daftar narasumber ILC Tv One tersebut, beberapa di antaranya seperti staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Selain itu, ada pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam daftar narasumber ILC Tv One malam ini.

Ada pula Politisi Partai Gerindra yang juga dikenal sebagai teman Fahri Hamzah, Fadli Zon yang akan mengupas tema ILC malam ini di Tv One kali ini.

Bila Anda tertarik menyaksikan tayangan ILC Tv One malam ini, ada beberapa alternatif bagi Anda untuk bisa menyaksikan siaran ILC Live Tv One di ILC terbaru edisi ILC 27 Oktober 2020 tersebut.

Termasuk dengan mengakses siaran live streaming Tv One di Tv Online Tv One agar bisa menyaksikan siaran Tv One Live di perangkat gadget atau ponsel pintar masing-masing.

Sehingga Anda bisa mengikuti jalannya diskusi ilc malam ini di tv one live streaming hari ini tersebut di perangkat gadget masing-masing secara real time.

Berikut beberapa di antara live streaming Tv One di Tv Online Tv One termasuk di kanal UseeTv dan Tv One Live YouTube untuk menyimak ILC malam ini di Tv one live streaming hari ini tersebut: