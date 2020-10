POS KUPANG, COM - Link Download Sholawat Nabi Muhammad SAW cocok untuk didengar saat peringati Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2020.

(Cara dan Link Download Sholawat Nabi Muhammad SAW ada di bawah)

Hukum dari bersholawat telah dijelaskan di dalam Alquran. Bahkan tak hanya manusia saja, Allah SWT dan para malaikat juga ikut bersholawat, seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut:

"Innallaha wamalaaikatahu yusholluuna alannabi yaa ayyuhalladzina aamanu shollu alaihi wasallimuu tasliima."

Artinya:

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." [QS Al-ahzab (33): 56]

Macam-Macam Sholawat

Sholawat terdiri dari beberapa jenis sholawat yang telah diriwayatkan oleh para ulama. Namun, untuk bacaan secara umum adalah sebagai berikut:

"Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad."

Artinya:

"Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad."