POS-KUPANG.COM - Temani Libur Panjang Kalian, Ini 10 Rekomendasi Drakor yang Bisa Aduk-aduk Emosimu, Ada Favoritmu?

Menjelang libur panjang akhir Oktober 2020, tentunya banyak orang mencari kesibukan.

Kebanyakan drama Korea dipilih sebagai sumber hiburan yang hebat terutama selama masa lockdown.

Baca juga: Pendaftaran BPUM Rp 2,4 Juta Masih Ada 4 Pekan Lagi, Tak Perlu Cemas, Penuhi Saja Syarat Ini

Baca juga: Baru Menikah Indra Priawan Sudah Curhat Soal Nikita Willy, Kini Terungkap Perjanjian Sebelum Menikah

Baca juga: Sambil Gendong Bayinya, BS Gerebek Istrinya yang Asyik Menjalin Asmara dengan PIL di Kamar Kosan

Baca juga: Pria Ini Ungkap Gestur Krisdayanti Saat Bicara ke Kak Seto, Istri Raul Lemos Mencurigakan

Baca juga: Pria Ini Ungkap Gestur Krisdayanti Saat Bicara ke Kak Seto, Istri Raul Lemos Mencurigakan

Banyak pecinta drama kora menikmati menonton banyak drama terutama di Netflix beberapa bulan terakhir.

Berikut Wartakotalive.com rekomendasikan 10 drama korea terbaik yang bisa jadi acuan untuk ditonton selama tahun 2020 ini.

*Disclaimer : penilaian subyektif

1. It’s Okay To Not Be Okay

Pemeran utama: Kim Soo-hyun, Seo Ye-ji.

Pertama dalam daftar juga dijuluki sebagai salah satu drama terbaik tahun ini. It’s Okay To Not Be Okay juga disebut 'Psycho But It’s Okay' dan ini adalah kisah asmara yang tidak biasa.

Soo-hyun berperan sebagai Moon Gang-tae yang bekerja sebagai petugas kesehatan dan sering berganti pekerjaan dari satu rumah sakit ke rumah sakit berikutnya.