Siswa SMAK Frateran Ndao Ikut Program YES Ke AS

POS-KUPANG.COM, ENDE---Dua orang siswa SMAK Frateran Ndao Ende, NTT, atas nama, Magdalena Lousine Kara Wara dan Barbara Oktaviana, ikut program Youth Exchange and Study (YES) atau Program Pertukaran Pelajar SMA ke Negara Amerika Serikat.

Keduanya telah dinyatakan lolos seleksi tahap pertama dan saat ini sedang menjalani seleksi tahap kedua berupa wawancara yang dilakukan oleh Kedubes AS di Jakarta dari 23 Oktober hingga 30 Oktober 2020.

Kepala Sekolah SMAK Frateran Ndao, Frater William Satel Sura BHK, mengatakan hal itu kepada POS KUPANG.COM,Kamis (22/10/2020) di Ende.

Frater William mengatakan bagi SMAK Frateran Ndao Ende, program YES ke Amerika Serikat bukan kegiatan baru namun sudah berulang kali diikuti oleh para siswa dari SMAK Frateran Ndao Ende.

“Kalau saat ini mereka yang sedang mengikuti seleksi adalah program untuk tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2020 sudah ada tiga siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi dan akan segera berangkat ke Amerika,”kata Frater William.

Terhadap dua siswa yang sedang menjalani seleksi Frater William berharap agar mempersiapkan diri secara baik sehingga bisa lolos dalam seleksi dengan demikian dapat meneruskan tradisi keikutsertaaan para siswa SMAK Ndao ke Amerika dalam program YES.

“Kalau mereka lolos dalam seleksi dan dipastikan menjadi peserta tentu itu akan menjadi kebanggaan bagi sekolah dan tentu mereka sendiri maupun orang tua serta para guru,”kata Frater William.

Siswa SMAK Frateran Ndao yang mengikuti seleksi program YES, Magdalena Lousine Kara Wara mengatakan dia merasa senang telah lolos seleksi tahap pertama dan dia berharap untuk bisa kembali lolos pada tahap berikutnya sehingga bisa menjadi peserta program YES ke Amerika Serikat.

Magdalena Lousine Kara Wara mengakui bahwa proses seleksi memang tidak mudah namun secara bertahap dia lalui dan dengan dukungan semua pihak baik itu orang tua maupun para guru dirinya optimis bisa lolos hingga tahap akhir.

Sementara, Barbara Oktaviana mengatakan bahwa selain mempersiapkan diri dari sisi akademik dia juga mempersiapkan diri dengan banyak belajar budaya Ende karena apabila dipastikan lolos seleksi maka dirinya telah memiliki ilmu yang cukup pada saat ke Amerika.

“Tema besarnya adalah pertukaran budaya maka kami harus mengusai budaya sendiri agar bisa ditampilkan pada saat di Amerika baik itu makanan maupun busana juga bahasa serta adat istiadat ,”katanya.

Barbara mengatakan bahwa secara fisik dan mental dia telah mempersiapkan diri untuk mengikuti Program YES ke Amerika.

POS KUPANG.COM/ROMUALDUS PIUS

FOTO BERSAMA/Siswa SMAK Frateran Ndao Ende Peserta Seleksi Program YES Berfoto Bersama Dengan Kepsek SMAK Frateran Ndao, Frater William Satel Sura BHK, Kamis (22/10/2020).