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Khasanah Islam

Doa Setelah Sholat Isya, Lafadz Dzikir Salat Isya hingga Wirid Setelah Sholat Fardhu dengan Artinya

Doa Setelah Sholat Isya, Lafadz Dzikir Salat Isya hingga Wirid Setelah Sholat Fardhu Lengkap dengan Artinya

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Doa Setelah Sholat Isya, Lafadz Dzikir Salat Isya hingga Wirid Setelah Sholat Fardhu dengan Artinya 

Doa Setelah Sholat Isya, Lafadz Dzikir Salat Isya hingga Wirid Setelah Sholat Fardhu Lengkap dengan Artinya

POS-KUPANG.COM - Doa Setelah Sholat Isya, Lafadz Dzikir Salat Isya hingga Wirid Setelah Sholat Fardhu Lengkap dengan Artinya

Berikut ini doa setelah sholat lima waktu, Subuh, Dzuhur, Ashar, sholat Maghrib & Isya, Bacaan Latin, Bahasa Arab dan Artinya

Amalan doa dan dzikir yang dilantunkan setelah Shalat Wajib itu bisa menambah pahala bagi orang yang melaksanakannya.

Berikut ini doa setelah sholat bacaan latin, Bahasa Arab dan artinya dilengkapi dzikir yang dikutip dari Buku Panduan Risalah Tuntunan Shalat Lengkap Kementrian Agama : 

doa
doa (cdn)

Latin :

"BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM.

ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, HAMDAN YUWAAFII NI'AMAHU WAYUKAAFII MAZIIDAHU. YA RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA YAN BAGHII LIJALAALI WAJHIKAWAAZHIIMI SULTHAANIKA. ALLAHUMMA SHALLI 'AL A A SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD".

Artinya :

"Dengan nama Allah Pengasih dan Penyayang.

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Khasanah Islam
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Pos Kupang
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Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Tribun Bogor
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