Khasanah Islam
Doa Setelah Sholat Isya, Lafadz Dzikir Salat Isya hingga Wirid Setelah Sholat Fardhu dengan Artinya
Doa Setelah Sholat Isya, Lafadz Dzikir Salat Isya hingga Wirid Setelah Sholat Fardhu Lengkap dengan Artinya
Doa Setelah Sholat Isya, Lafadz Dzikir Salat Isya hingga Wirid Setelah Sholat Fardhu Lengkap dengan Artinya
POS-KUPANG.COM - Doa Setelah Sholat Isya, Lafadz Dzikir Salat Isya hingga Wirid Setelah Sholat Fardhu Lengkap dengan Artinya
Berikut ini doa setelah sholat lima waktu, Subuh, Dzuhur, Ashar, sholat Maghrib & Isya, Bacaan Latin, Bahasa Arab dan Artinya
Amalan doa dan dzikir yang dilantunkan setelah Shalat Wajib itu bisa menambah pahala bagi orang yang melaksanakannya.
Berikut ini doa setelah sholat bacaan latin, Bahasa Arab dan artinya dilengkapi dzikir yang dikutip dari Buku Panduan Risalah Tuntunan Shalat Lengkap Kementrian Agama :
Latin :
"BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM.
ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, HAMDAN YUWAAFII NI'AMAHU WAYUKAAFII MAZIIDAHU. YA RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA YAN BAGHII LIJALAALI WAJHIKAWAAZHIIMI SULTHAANIKA. ALLAHUMMA SHALLI 'AL A A SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD".
Artinya :
"Dengan nama Allah Pengasih dan Penyayang.
Khasanah Islam
Bacaan Doa Setelah Sholat Isya
Wirid dan Doa Setelah Sholat Isya
Bacaan Dzikir dan Doa Setelah Sholat Isya
doa setelah sholat isya
Wirid Setelah Sholat Fardhu
Sholat fardhu
doa setelah sholat fardhu
Doa Dzdikir Sholat Fardhu
Pos Kupang
|DOA Setelah Sholat Magrib, Bacaan Dzikir Sholat Magrib, Wirid Setelah Maghrib Lengkap dengan Artinya
|Lengkap dengan Bacaan Dzikir Doa Setelah Sholat Magrib Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan,
|Amalan Dzikir, Wirid dan Doa Setelah Sholat Isya Berbahasa Arab Dilengkapi dengan Latin dan Artinya
|BACAAN Dzikir, Wirid dan Doa Setelah Sholat Magrib Dalam Bahasa Arab Latin Lengkap dengan Artinya
|Doa Puasa Senin Kamis Seperti yang Diajarkan Nabi Muhammad SAW, Bahasa Arab, Latin dan Artinya