Nia Ramadhani syok saat Mikhayla bertanya soal hubungan ibunya dengan pria lain: Aku sampai bingung

Dikenal jadi istri konglomerat dan seolah tak pernah melakukan apa-apa, Nia pun mengaku tak bisa mengupas buah salak.

Tak hanya itu, ia juga terlihat tidak bisa memasak dan menyetrika.

Instagram/ramadhaniabakrie Nia Ramadhani dan Mikhayla

Hingga membuat warganet geregetan.

Namun, kali ini justru Nia Ramadhani yang dibuat geregetan oleh putri sulungnya, Mikhayla Zalindra Bakrie.

Pasalnya, putrinya yang mulai beranjak remaja ini nampak semakin pintar dan kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan mengejutkan.

Seperti kali, Nia terkejut saat anaknya menanyakan perihal pribadi sang mama.

Mikha sempat bertanya soal pengalaman ciuman sang mama dengan pria selain papanya.

Hal ini diketahui dari unggahan di Instagram Story-nya beberapa waktu lalu.

Hingga kemudian ia menceritakan kembali pada Jessica Iskandar di acara Ngopi Dara.

"Dia nanyain gini 'have you ever kiss a guy, another guy before Papa?'" kata Nia mengingat perkataan putrinya, seperti dikutip dari kanal YouTube TransTV Official.