POS-KUPANG.COM - 3 Drama Korea Drakor Terbaik yang Bikin Kamu Tertawa Lepas Hingga Sakit Perut, Ada Favoritmu?

Drama Korea (drakor) yang bergenre fantasi urban memang memiliki banyak penggemar tersendiri.

Drama genre ini biasanya diperankan oleh para pemainnya yang tampan dan cantik serta kisahnya yang unik.

Salah satu genre yang sering muncul dalam drakor adalah fantasi urban.

Kisahnya fiksi dan tidak mungkin ada di dunia nyata.

Akan tetapi, romantismenya nyata. Ini banyak membuat para penggemar drakor senang mengikutinya.

Kali ini, Tribunjogja.com akan membahas empat drama Korea yang bercerita tentang penantian cinta pertama selama ratusan tahun. Yuk simak:

1. Tale of the Nine Tailed

'Tale of the Nine Tailed' merupakan sebuah drama fantasi perkotaan yang menceritakan kehidupan tentang gumiho laki-laki, rubah berekor sembilan bernama Yi Yeon yang telah menetap di kota.

Namun, keberadaannya diketahui oleh Jo Bo Ah yang berperan sebagai Nam Ji Ah.