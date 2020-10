POS-KUPANG.COM - 4 Drama Korea Ini Bikin Takut, Penuh Misteri dan Sangat Menegangkan, Bikin Ngeri, Berani Nonton?

Simak 4 rekomendasi drama korea (drakor) bergenre fantasi urband ini.

Memang kisah legenda urban banyak menarik perhatian.

Sebab, temanya cukup unik, fiksi namun tetap enak untuk diikuti.

Kadang, jalan ceritanya tidak masuk akal. Namun, karena tujuan utamanya adalah menghibur, maka tetap sayang untuk dilewatkan.

Berikut sederet drakor yang mengisahkan tentang urban legend, cocok untuk menemani Anda sehari-hari:

1. Tale of the Nine Tailed (2020)

'Tale of the Nine Tailed' merupakan sebuah drama fantasi perkotaan yang menceritakan kehidupan tentang gumiho laki-laki, rubah berekor sembilan bernama Yi Yeon yang telah menetap di kota.

Namun, keberadaannya diketahui oleh Jo Bo Ah yang berperan sebagai Nam Ji Ah.

Lee Dong Wook memerankan gumiho Yi Yeon yang pernah memerintah sebagai roh penjaga Pegunungan Baekdudaegan. Namun, karena satu dan lain hal, ia sekarang tinggal di kota.