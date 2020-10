POS-KUPANG.COM - Liburan di Bali Nia Ramadhani Bikin Netizen Geger Gegera Tas yang Ditenteng, Disebut Mirip Benda Ini

Nia Ramadhani tengah menghabiskan waktu di Bali.

Di masa liburannya itu, dalam sebuah foto, Nia Ramadhani tampak berpose di tepi kolam renang.

Foto yang dibagikan Nia Ramadhani melalui akun Instagram @ramadhaniabakrie, istri Ardi Bakrie itu tampak mengenakan busana bercorak dedaunan.

Nia Ramadhani juga terlihat memainkan rambutnya yang diikat.

Melengkapi unggahannya, ibu tiga anak itu menuliskan sebuah kata motivasi.

Nia Ramadhani ()

"Don’t look back! You are not going that way.... (Jangan melihat ke belakang! Kamu tidak akan pergi ke sana)," tulis Nia Ramadhani seperti dikutip Grid.ID, Sabtu (10/10/2020).

Benda tersebut adalah tas mewah yang dibawa oleh menantu Aburizal Bakrie itu.

Pasalnya, beberapa netizen melihat tas yang dibawa nia seperti tas untuk membawa ayam jago.

"Tas nya bisa buat bawa ayam jantan," kata seorang netizen.