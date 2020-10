Bunda Julie dan Bunda Maria Djogo Ngopi Bareng Wartawan NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bunda Julie Laiskodat dan Bunda Maria Fransisca Djogo menggelar acara ngopi bareng dengan Wartawan NTT.

Acara Ngopi Bareng itu dilaksanakan di Dekranasda NTT, Jalan Mohammad Hatta Kelurahan Fontein Kota Kupang pada Kamis (8/10) sore.

Hadir puluhan wartawan baik media cetak, media elektronik dan online di Kupang.

Dalam kesempatan itu, duet Bunda Julie Laiskodat dan Bunda Maria Fransisca Djogo yang merupakan Bunda PKK NTT, Bunda Dekranasda NTT dan Bunda PAUD NTT mengungkap capaian selama dua tahun mengemban amanah dan harapan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

Bunda Julie yang mengenakan pakaian putih dengan paduan sarung motif kuda dari Sumba berwarna kuning itu mengatakan, bahwa dengan motto "Think Outside the Box dan Bekerja Dengan Hati", Tim Penggerak PKK NTT telah merancang program pembentukan dan pemberdayaan desa dan kelurahan sebagai desa model di 22 Kabupaten Kota di NTT.

Ia mengatakan, misi utama adalah pengurusan jumlah penderita gizi buruk dan berkurangnya angka stunting serta adanya perputaran ekonomi yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa atau kelurahan model PKK.

"Terdapat dua prestasi yang telah dicapai adalah sertifikat sistem manajemen mutu ISO:2015 dan angka tertinggi Inovasi dalam Indeks Government Awards tingkat Provinsi NTT yang diselenggarakan oleh kementerian Dalam Negeri," kata Julie Laiskodat.

Ngopi Bareng yang berlangsung santai itu berlangsung selama lebih dari dua jam. (Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)