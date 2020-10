Tayang 5 Oktober 2020 Jam 19.40 di SCTV, Natasha Wilona - Stefan William Reuni di Sinetron Anak Band

Tayang 5 Oktober 2020 Jam 19.40 WIB di SCTV, Natasha Wilona - Stefan William Reuni Lagi di Sinetron Anak Band

POS-KUPANG.COM - Jangan lewatkan nonton sinetron Anak Band setiap malam di SCTV. Pemutaran perdana sinetron Anak Band terjadi Senin (5/10/2020) mulai jam 19.40 WIB.

Silakan Anda menonton langsung di layar kaca di channel SCTV. Tetapi bagi yang tidak berkesempatan dan hanya bisa menonton lewat handphone atau laptop secara live streaming, silakan klik di sini.

Sinetron yang dibintangi oleh Natasha Wilona dan Stefan William tersebut membuat Fero Walandouw bersuara.

Stefan William sendiri diketahui pernah menjadi kekasih dari Natasha Wilona sejak 2014, sebelum akhirnya hubungan mereka kandas pada 2016 silam dan pada akhirnya Stefan menikah dengan Celine Evangelista.

Digadang-gadang sedang dekat dengan Natasha Wilona, Fero Walandouw dalam unggahan instagram Wilona pada Jumat (2/20) mencuitkan dukungan untuk gadis berparas ayu yang masih single itu.

"Anak Band mulai Senin 5 Oktober 2020 pukul 19.40 wib hanya di SCTV! Don’t miss it (emoji hati). #anakband, " kata Natasha Wilona, dilansir Banjarmasinpost.co.id, Jumat (2/10/2020).

Fero pun menuliskan supportnya untuk Wilona di kolom komentar unggahan tersebut.

"All the best wil, " ujar Fero Walandouw.

Sontak bentuk dukungan yang tercurah dari aktor tampan asal Manado itu mendapatkan balasan dari Natasha Wilona yang mengucapkan terima kasih.