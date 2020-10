Kehidupan Seksual Presiden AS Dibongkar Thomas Jefferson Suka Budak Bill Clinton Hingga Donald Trump

Kehidupan Seksual Presiden AS Dibongkar, Thomas Jeferson Suka Budak, Bill Clinton Hingga Donald Trump

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kelakuan pribadi para Presiden AS (Amerika Serikat) dibongkar seorang penulis ternama.

Ternyata, para mantan orang nomor satu di Amerika Serikat, negeri Adidaya, tersebut memiliki kehidupan seks yang 'gila'.

Soal urusan di tempat tidur dan skandal seks, para pemimpin dunia dari negeri Paman Sam tersebut ternyata jagonya.

DailyMail.com menulis, buku baru Sex with Presidents: The Ins and Outs of Love and Lust in the White House oleh penulis Eleanor Herman mengungkap 'rahasia kamar tidur' para pejabat terpilih tersebut.

Buku itu mengungkap kehidupan pribadi mantan Presiden AS Thomas Jefferson yang memiliki enam anak dengan budaknya Sally Hemmings.

Sally Hemmings ternyata saudara tiri istrinya, serta Warren G Harding bertukar surat yang sehat dengan sahabat istrinya.

Buku tersebut merinci kejar-kejaran John F Kennedy yang terkenal di kolam Gedung Putih dan di tempat tidur Jackie, serta perselingkuhannya yang dikabarkan dengan Marilyn Monroe.

Ini mencakup 'libido yang mengamuk' Woodrow Wilson yang tampaknya primitif yang majikannya hampir dibayar $ 500.000 untuk menerbitkan surat cinta kepadanya.

Dan buku itu juga menyentuh presiden modern, termasuk Bill Clinton yang menyukai seks di mejanya dan kencannya yang terkenal dengan Monica Lewinsky.

Presiden AS Donald Trump termasuk Presiden yang menyombongkan diri tentang merampas wanita dengan alat kelaminnya.

