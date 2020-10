Mengoles Bawang Putih Pada Penis, Benarkah Akan Bertambah Besar?

POS-KUPANG.COM - Sejumlah pria merasa cemas bila ukuran penisnya dianggap kecil karena dikhawatirkan tidak akan dapat memuaskan pasangannya.

Banyak yang berkeyakinan bahwa semakin besar ukuran penis, maka seks terasa makin enak dan orgasme juga makin hebat.

Karena itu, banyak yang berupaya dengan berbagai cara untuk memperbesar ukuran salahsatunya dengan menggunakan bawang putih.

Beberapa pria diketahui sering mengoleskan bawang putih ke alat vitalnya karena percaya cara itu bisa memperbesar penis.

Namun, efektifkah cara memperbesar penis dengan bawang putih yang dioles ke alat vital?

Penis kecil bikin pria cemas

Berdasarkan riset yang diterbitkan International Society for Sexual Medicine, keresahan pria akibat terlalu minder dengan ukuran Mr.P dapat berisiko menimbulkan gangguan kejiwaan, yaitu Body Dysmorphic Disorder (BDD) dan Small Penis Anxiety.

Penelitian ini memaparkan, orang dengan BDD merasa tubuhnya tidak sempurna sehingga dapat mengalami kesulitan ereksi dan tidak pernah puas saat berhubungan seks.

Kecemasan berlebih secara terus-menerus karena merasa penisnya kecil juga turut memengaruhi kepuasan pria saat berhubungan seks.

Berdasarkan riset yang dirilis di jurnal Proceeding of The National Academy of Sciences of the United States of America, ukuran penis memang dikaitkan dengan peluang orgasme vagina yang lebih tinggi.