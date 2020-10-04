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Biodata dan Profil Dr Laurensius Lehar, Dosen Prodi TIH Politani Negeri Kupang
Biodata dan Profil Dr Laurensius Lehar, Dosen Program Studi Teknologi Industri Hortikultura, Jurusan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Politeknik Perta
dok Dr Laurensius Lehar
Dr Laurensius Lehar, Dosen Program Studi Teknologi Industri Hortikultura, Jurusan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Politeknik Pertanian Negeri Kupang. (dok Dr Laurensius Lehar)
POSKUPANGWIKI.COM - Biodata dan Profil Dr Laurensius Lehar, Dosen Program Studi Teknologi Industri Hortikultura, Jurusan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
Berikut biodata Dr Laurensius Lehar
BIODATA
Nama Lengkap : Dr. Laurensius Lehar, S.P., M.P.
Nama Panggilan : Rensu
TTL : Loyobohor (Kedang Lembata), 16 Juli 1974
Agama : Katolik
Alamat Rumah :Jl. Amabi Gang Womintra 1 No.5. RT/RW 037/010 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang NTT.
KELUARGA :
Nama Istri : Edita Okosina
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Biodata dan Profil Dr Laurensius Lehar
Profil Dr Laurensius Lehar
Biodata Dr Laurensius Lehar
Dr Laurensius Lehar
Politani Negeri Kupang
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Penulis: OMDSMY Novemy Leo
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Pos Kupang