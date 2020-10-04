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Biodata dan Profil Dr Laurensius Lehar, Dosen Prodi TIH Politani Negeri Kupang

Biodata dan Profil Dr Laurensius Lehar, Dosen Program Studi Teknologi Industri Hortikultura, Jurusan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Politeknik Perta

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dok Dr Laurensius Lehar
Dr Laurensius Lehar, Dosen Program Studi Teknologi Industri Hortikultura, Jurusan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Politeknik Pertanian Negeri Kupang. (dok Dr Laurensius Lehar) 

POSKUPANGWIKI.COM - Biodata dan Profil Dr Laurensius Lehar,  Dosen Program Studi Teknologi Industri Hortikultura, Jurusan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Politeknik Pertanian Negeri Kupang.

Berikut biodata Dr Laurensius Lehar

BIODATA 

Nama Lengkap                          : Dr.  Laurensius Lehar, S.P., M.P.

Nama Panggilan                        : Rensu

TTL                                              : Loyobohor (Kedang Lembata), 16 Juli 1974

Agama                                      : Katolik

Alamat Rumah                          :Jl. Amabi Gang Womintra 1 No.5. RT/RW 037/010 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang NTT.

Ir. Ali Hasan,M.Si (kanan) selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri atau Politani Kupang bersama tim dosen DR. Laurensius Lehar, S.P, MP (kiri) dan Heni M Sinem, S.TP, M.Si (kedua dari kiri) beserta Ketua Program Studi Teknologi Industri Hortikultura DR. Ir. Suryawati, M.Si (kedua dari kanan) di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT
Ir. Ali Hasan,M.Si (kanan) selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri atau Politani Kupang bersama tim dosen DR. Laurensius Lehar, S.P, MP (kiri) dan Heni M Sinem, S.TP, M.Si (kedua dari kiri) beserta Ketua Program Studi Teknologi Industri Hortikultura DR. Ir. Suryawati, M.Si (kedua dari kanan) di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT (poskupang.com/novemy leo)

KELUARGA :

Nama Istri                                 : Edita Okosina

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Biodata Dr Laurensius Lehar
Dr Laurensius Lehar
Politani Negeri Kupang
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Penulis: OMDSMY Novemy Leo
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Pos Kupang
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