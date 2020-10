Timor Leste Sudah Merdeka Tapi Masih Ngemis ke Indonesia, Jauh Beda Dari Kamboja Padahal Sama Miskin

Timor Leste Sudah Merdeka Tapi Masih Mengemis ke Indonesia, Jauh Beda Dari Kamboja Padahal Sama Miskin

POS-KUPANG.COM - Referendum Timor Timor yang dilaksanakan pada tahun 1999 membuat Bumi Lorosae lepas dari Indonesia. Wilayah bekas provinsi ke 27 Indonesia itu akhirnya membentuk negara bernama resmi Republik Demokratik Timor Leste.

Namun, dua dekade setelah merdeka, perekonomian Timor Leste masih memprihatinkan.

Timor Leste masih berada di kaki Indonesia dan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan mantan tuannya di Jakarta.

Situasi Timor Leste yang demikian tentu bukan tanpa alasan.

Melansir artikel UCA News berjudul 'Timor-Leste dancing to Indonesia's tune despite 20 years of independence' oleh Luke HUnt, Ditulis (2/9/2020) bertepatan peringatan kemerdekanan Timor Leste yang ke-20, dikatakan Timor Leste dirusak oleh korupsi dan kemiskinan dengan pengangguran riil di atas 70 persen.

Pada tahun 1999, kekerasan meletus empat hari setelah pemungutan suara kemerdekaan pada 30 Agustus.

Selama tiga minggu berikutnya 1.500 orang tewas dan setengah juta lainnya terpaksa mengungsi sebelum pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendarat, memulihkan ketertiban dan memastikan kemerdekaan.

Pomp dan upacara adalah urutan hari pada hari jadi. Di seluruh negara Katolik kecil itu, orang-orang mengenakan pakaian terbaik pada hari Minggu dan dengan bangga mengibarkan bendera negara mereka saat medali diberikan kepada mereka yang membantu mengakhiri pendudukan 24 tahun di Indonesia.

Namun, di balik perayaan itu, Timor-Leste masih dirusak oleh korupsi dan kemiskinan, sementara tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban atas pembantaian di masa lalu, termasuk PBB.