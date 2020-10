KABAR GEMBIRA Tarif Listrik Turun Mulai Oktober, Berlaku Hingga Akhir Tahun, Dapatkan Listrik Gratis 

POS KUPANG.COM - Kebijakan baru untuk mengatasi efek dari pandemi Covid-19 dilakukan PLN.

Mulai Oktober hingga Desember 2020, tarif listrik golongan rendah turun Rp 22,5 per kWh, menjadi Rp 1.444,7 per kWh dari semula Rp 1.467 per kWh.

Tarif listrik itu untuk 7 golongan PT PLN (Persero) dan resmi turun hari ini, Kamis (1/10/2020).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Lantas, apakah penurunan tarif listrik itu sudah dapat dirasakan oleh pelanggan prabayar atau pengguna token listrik?

Ilustrasi sejumlah petugas PLN saat mengontrol meteran listrik di rumah pelanggan. (Kompas.com)

Kompas.com mencoba membandingkan besaran kWh yang didapat ketika melakukan pembelian token pada September lalu dan pembelian hari ini, dengan nominal transaksi sebesar Rp 100 ribu.

Pada September, dengan pembelian token listrik sebesar Rp 100 ribu, didapat strum sebesar 63,2 kWh.

Dengan asumsi tarif listrik sebesar Rp 1.467 per kWh pada September, untuk pembelian token nominal Rp 100 ribu, seharusnya pelanggan mendapatkan daya sebesar 68,1 kWh.

Namun, dengan adanya biaya-biaya lain, mulai dari pajak penerangan jalan (PPJ) hingga biaya materai, maka tegangan listrik yang didapat sebesar 63,2 kWh.

Sementara pada Oktober, dengan pembelian token sebesar Rp 100 ribu, mendapatkan tegangan listrik sebesar 64,1 kWh.

Dengan demikian, ada kenaikan tegangan listrik yang diterima setelah diturunkannya tarif listrik mulai hari ini.