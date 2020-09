Program Studi Kimia FST Undana Gelar Seminar Internasional, Simak Liputannya Oke

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Program Studi (Prodi) Kimia, Fakultas Sains dan Teknik (FST) Universitas Nusa Cendana (Undana) menyelenggarakan seminar internasional secara virtual pada Rabu (30/09/2020) di Aula Tablolong, Swiss-belinn Kristal, Kupang.

Seminar ini diselenggarakan berkat kerjasama Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Program Studi (Prodi) Kimia Fakultas Sains dan Teknik (FST) Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Prodi Kimia Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, dan Faculty of Engineering Technology (FTK) University College TATI Malaysia.

Kegiatan dengan tema "Nurturing The Dynamic of Sustainable Chemistry by Exploring Indonesian Treasure" ini diikuti oleh peserta dari 10 negara yakni Inggris, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia, Indonesia, Bangladesh, Filipina, Thailand dengan 150 pemakalah.

Keynote speakers dalam seminar ini adalah Prof. Datuk. Dr. Ahmad Fauzi Ismail dari Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, Prof. Won-Chun Oh, Ph.D dari Hanseo University, Korea, Assoc. Prof. Dr. Oki Muraza dari King Fahd University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia, Prof. Michiaki Matsumoto dari Doshisha University, Jepang, dan Dr. Rer.nat Antonius R. B. Ola, M.Sc dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia.

Koordinator panitia 3rd International Conference on Chemistry, Chemical Process and Engineering (3rd IC3PE) 2020 Virtual Conference, Reinner Ishaq Lerrick, M.Sc., Ph.D., pada kesempatan itu mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kewajiban sebagai dosen yang harus melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian tersebut.

"Saya kira pertama, Undana atau dosen - dosen punya kewajiban. Kewajibannya yaitu penelitian dan salah satu kewajiban dala penelitian itu mereka harus bisa mempublikasikan hasil - hasil riset mereka dalam seminar, conference, jurnal" kata Reinner.

"Salah satunya melalui internasional conference dan untuk itu kita bekerja sama dengan teman - teman yang sudah berjalan (seminar internasional). Jadi kita sama - sama paling tidak teman - teman dosen ini punya satu wadah untuk seminar bersama, publikasi hasil riset mereka secara internasional" lanjutnya.

Selain itu, kata Reinner, salah satu tujuan kegiatan ini adalah memperkenalkan bahwa Undana, khususnya Prodi Kimia, FST, juga punya level internasional.

Disamping itu, para pemakalah juga diharapkan bisa menunjukkan hasil - hasil penelitian mereka sehingga bisa dikenal lebih luas di mancanegara.