Renungan Harian Katolik, Minggu 27 September 2020

Spiritualitas Anak Bungsu (Renungan Atas Perikop Injil Matius 21: 28-32)

Oleh: Fr. Giovanni A. L Arum

Calon Imam Keuskupan Agung Kupang

Berdomisili di Centrum Keuskupan Agung Kupang

POS-KUPANG.COM - “Quis ex duobus fecit voluntatem patris? Dicunt ei: Secundus. Dicit illis Iesus: Amen dico vobis, quia publican, et meretrices praecedent vos in regnum Dei; Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka: “Yang terkahir.”

Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah.” (Mat. 21: 31)

Perikop Injil hari ini mengangkat perumpamaan tentang dua orang anak yang diminta oleh ayah mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Sebagai sebuah perumpamaan, tentu kita perlu menyelami makna dan pesan di balik perumpamaan itu. Penyelaman makna dan pesan dari Sabda Allah sebenarnya menjadi proses untuk mematangkan iman kita.

Perumpamaan Yesus ini sebenarnya merupakan sebuah kritik tajam kepada para imam dan ahli Taurat yang terjebak dalam sikap “pseudo-religius”; cara beragama yang palsu.

Mereka mengklaim diri sebagai pribadi yang sangat religius, menguasai dengan baik hukum Taurat, dan menjalankan semua ritus keagamaan Yahudi tanpa cacat.

Namun, hati mereka penuh kemunafikan, seperti kuburan yang dilabur putih bagian luarnya, tetapi penuh tulang-belulang di dalamnya.