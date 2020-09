Terawang Hubungan Lesty Kejora & Rizky Billar Mbak You Peringatkan Rizky Billar Soal Ini, Tak Jodoh?

POS-KUPANG.COM - Terawang Hubungan Lesty Kejora & Rizky Billar Mbak You Peringatkan Rizky Billar Soal Ini, Tak Jodoh?

Rizky Billar yang tengah didoakan berjodoh dengan Lesty belum lama ini mendapat peringatan dari Mbak You.

Paranormal Mbak You memberi peringatan untuk Rizky Billar yang disebutnya harus bersyukur lantaran adanya Lesty Kejora.

Pasalnya, menurut pendapat Mbak You, kehadiran Lesty Kejora di kehidupan Rizky Billar membuka jalan hingga kariernya bisa naik.

Ramalan Mbak You tentang Rizky Billar dan Lesty Kejora terlihat dibagikan di salah satu kanal YouTube.

Semula paranormal kejawen itu menyebut Billar dan Lesty cocok satu sama lain.

Hal tersebut diungkapnya berdasarkan primbon Jawa yang sama dimiliki pasangan artis muda itu.

Memiliki kesamaan primbon Jawa, Lesty Kejora dan Rizky Billar diramal Mbak You akan ada masa depan yang bisa diraih bersama-sama.

Lesty Kejora dan Rizky Billar pun mendapat peringatan dari paranormal Mbak You seperti berikut ini.

"Kriteria mungkin sebagian tidak ada dalam diri masing-masing, tapi mereka berusaha untuk menjajaki dan menerima kekurangan masing-masing," ujar Mbak You, seperti dilansir Grid.ID dari tayangan YouTube Was Was, pada Kamis (24/9/2020).