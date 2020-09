Nonton Drama Korea Flower of Evil Sub Indo Eps Terakhir, Link Download dan Streamingnya

POS-KUPANG.COM - Nonton Drama Drama Korea Flower of Evil sub Indo.

Drama Korea Flower of Evil memasuki episode terakhir.

Episode terakhir Drakor Flower of Evil tayang pada Rabu 23 September 2020.

Drakor Flower of Evil menjadi satu di antara sejumlah Drama Korea populer pada September 2020 ini.

Flower of Evil ini diperankan aktor Lee Joon Gi dan aktris Moon Chae Won.

Flower of Evil berkisah mengenai kisah Baek Hee Sung ( Lee Joon Gi ) yang menyembunyikan identitasnya.

Dia menikah dengan Cha Ji Won ( Moon Chae Won ), seorang detektif dan memiliki anak perempuan.

Kehidupan keluarganya bahagia, sebelum akhirnya beberapa kisah masa lalu Hee Sung mulai dicurigai.

Mereka berdua sempat berakting bersama dalam drama tvN lainnya, seperti Criminal Minds di tahun 2017.

Flower of Evil menggantikan slot waktu Oh My Baby di tvN.

Drakor Flower of Evil (YOUTUBE/Viu Singapore)

Sinopsis Drama Korea Flower of Evil

Dilansir Viu.com, Flower of Evil menceritakan tentang kehidupan keluarga Baek Hee Sung (Lee Joon Gi ).

Hee Sung sukses sebagai perajin logam.