Gisella Anastasia: Rasa Bersalah

POS-KUPANG.COM - PERPISAHANNYA dengan Gading Marten 23 Januari 2019 lalu menyisakan rasa tak enak di hati Gisella Anastasia setiap kali melihat putrinya bangun dari tidur. Acapkali Gisel merasa bersalah, jika mengingat perceraiannya telah membuat Gempi, putrinya terpisah dari Gading.

Gisel mengungkapkan perasaan paling tak enak usai bercerai lewat vlog Daniel Mananta berjudul "Pulang trip dari Jepang, hati Gisel 'tersentil' lewat sebuah film!?." "Aku memisahkan Gempi sama papanya ternyata," ujar Gisel dikutip Rabu (16/9/2020).

Walaupun Gisel memberi kebebasan pada Gading untuk datang menemui Gempi kapan saja, tetap ada rasa bersalah di hati Gisel. "At least dia kehilangan waktu bobo sama papanya di kasur, yang bangun pagi mestinya dia bisa lihat papanya, itu enggak bisa," ujar Gisel dengan terbata. "Sometimes kalau iblis lagi masuk kayak 'because of you, because of you, Gisel gara-gara elu'," lanjutnya.

Namun, keimanannya pada Tuhan membuatnya meyakini, dirinya memang salah, tetapi Gisel meminta pengampunan.

Sekarang, Gisel sedang berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika pikiran-pikiran seperti itu hinggap, dia akan segera menghubungi Gading untuk sekedar bertanya kapan bisa datang lagi ke rumah.

"Diselesaiin satu persatu permasalahannya. Cuma enggak enak kok, enggak enak banget (bercerai)," ucap Gisel. (kompas.com)