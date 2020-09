Pemda TTS Dukung Keberadaan Atonik Guna Tingkatkan Produktivitas Hasil Pertanian

Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Dion Kota

POS-KUPANG. COM | SOE - Asisten II, Setda Yohanes Lakapu mendukung keberadaan Atonik di Kabupaten TTS. Keberadaan Atonik dinilai akan membawa manfaat bagi Pemda TTS dalam mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten TTS.

Oleh sebab itu, dirinya meminta para kepala desa agar memanfaatkan produk Atonik untuk meningkatkan hasil pertanian guna menjaga ketersediaan pangan di desa.

" Sebagai Kabupaten dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan memiliki lahan pertanian yang luas, Kabupaten TTS sangat membutuhkan Atonik untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Oleh sebab itu, para kepala desa harus memanfaatkan produk ini agar produk pertanian bisa ditingkatkan," ungkapnya saat membuka acara sosialisasi Atonik di aula Hotel Gajah Mada, Rabu (16/9/2020) pagi.

Selain dihadirinya Asisten II Setda TTS yang mewakili Bupati TTS, hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten TTS, George Mella, Direktur PT Oat Mitoku Agrio, Suryadi Jaya dan Pemerkasa kegiatan, Gustaf Tamo Mbapa serta para kepala desa lingkup Pemda TTS.

Senada dengan Lakapu, Goerge Mella juga mendukung keberadaan Atonik di Kabupaten TTS. Pasalnya keberadaan Atonik selaras dengan program Pemda Kabupaten TTS dan pemerintah desa dimana setiap desa diwajibkan memiliki kebun kolektif. Diharapkan dengan keberadaan Atonik nantinya bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

" Kami mendukung keberadaan Atonik di Kabupaten TTS karena selaras dengan program Pemda. Kita berharap dengan adanya Atonik, produktivitas hasil pertanian, baik kebun kolektif maupun kebun kelompok tani nantinya bisa meningkatkan," ujarnya.

Direktur PT Oat Mitoku Agrio, Suryadi Jaya dalam pemaparan materinya menjelaskan, guna mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, PT Oat Mitoku Agrio terus memperkenalkan produk Atonik 6.0 L kepada masyarakat, khususnya para petani dan kepala desa. Atonik merupakan bio stimulan yang bermanfaat bagi tanaman di antaranya untuk meningkatkan imunitas, mencegah stress pada tanaman dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

"Atonik 6.0 L ini dapat digunakan pada berbagai jenis tanaman pangan diantaranya padi dan jagung. Sedangkan untuk tanaman holtikultura, produk ini dapat digunakan pada tanaman bawang merah, tomat, cabai dan kentang. Pada tanaman perkebunan biostimulan ini dapat digunakan pada tanaman karet dan kakao. Atonik sangat baik digunakan sejak awal untuk memastikan tanaman tumbuh dengan baik dan sehat," jelas Suryadi.

Menurut Suryadi, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan IPB, Atonik 6.0 L terbukti mampu meningkatkan hasil panen padi per hektar 25 persen, meningkatkan bobot biji kering jagung per hektar hingga 59 persen, meningkatkan hasil panen bawang merah per hektar hingga 13.5 persen, meningkatkan hasil panen tomat per hektar 41 persen serta meningkatkan hasil panen kentang per hektar hingga 76 persen.

Peningkatan hasil panen produk pertanian tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para petani

" Kita optimis dengan pemanfaatan Atonik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para petani," pungkasnya. (din)