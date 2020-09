Peringatan Bagi Para Wanita, Stop Begadang Jika Tak Ingin Kanker Serviks Membunuh Anda

Di dunia, setiap 1 menit ada perempuan yang meninggal karena penyakit ini.

Indonesia pun termasuk negara dengan kasus kanker serviks cukup tinggi.

Setiap 1 hari, 1 perempuan meninggal akibat penyakit yang juga disebut kanker leher rahim ini.

Meskipun demikian, penyakit ini sebenarnya masih memberikan suatu "keuntungan" bagi calon pengidapnya.

"Kanker serviks itu satu-satunya penyakit kanker yang diketahui penyebabnya, yaitu virus human papilloma.

Perubahannya pun memakan waktu cukup lama, yaitu 10-30 tahun," ujar dr. Ulfana Said Umar saat talk show Are You Protected Enough yang digelar oleh Guardian pada Sabtu (1/5/2010).

Dengan demikian, sebenarnya perempuan memiliki banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan dini sebelum infeksi virus HPV tersebut berkembang menjadi kanker.

Jikapun setelah menjalani papsmear diketahui terjadi infeksi HPV atau lesi pra-kanker, maka pasien masih bisa menjalani pengobatan.

Banyak hal yang menyebabkan perempuan berpotensi terkena penyakit ini, termasuk dalam kegiatan sehari-hari.

Perilaku yang menyimpang atau kebiasaan jarang menjaga kebersihaan daerah kewanitaan bisa berakibat fatal pada nyawa.