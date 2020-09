Happy Asmara: Bukan Saingan

POS-KUPANG.COM - Penyanyi dangut Happy Asmara memberikan tanggapan ketika disebut-sebut the next Via Vallen dan Nella Kharisma.

Dalam kanal YouTube TRANS7 OFFICIAL, Happy Asmara mengatakan dirinya bukan saingan Via Vallen, melainkan saudara.

"Kalau aku sih bukan apa ya, bukan saingan lah sama Kak Via, aku tuh masih saudaraan (dunia dangdut)," kata Happy Asmara seperti dikutip Kompas.com, Jumat (11/9/2020).

• Liman Sunset Festival 2020, Ajang Kreasi Anak Muda NTT

Sementara itu, Happy Asmara membantah disebut The Next Via Vallen dan Nella Kharisma.

"Kalau The Next (Via Vallen dan Nella Kharisma) mungkin bukanlah, masih jauh banget," ucap Happy Asmara.

Lebih lanjut, Happy Asmara mengakui tidak sedikit orang yang menyebut-nyebut hadirnya Happy Asmara sebagai pesaing Via Vallen dan Nella Kharisma.

• Wawancara Khusus Achmad Yurianto, Tanpa Kesehatan Segalanya tak Berguna

"Haters banyak banget yang makin mengadu, kita sebagai artis enggak mungkin lah enggak lihat comment, kita masih lihat comment, terus kalau kita panas kan kita jadi kebawa, suka begitu," ungkap Happy Asmara.

Untuk diketahui, beberapa hari belakangan ini, penyanyi dangdut Happy Asmara ramai diperbincangkan publik setelah mengcover lagu "Ku Puja Puja" hingga "Apakah Itu Cinta" yang diciptakan Ipank.

Lagu-lagu tersebut kerap kali digunakan sebagai latar suara pengguna TikTok dalam menghidupkan suasana saat berjoget.(kompas.com)