Kekayaan Jaksa Pinangki Capai Miliaran Hingga PesanMakanan Mahal,Inilah Besaran Gajinya yang JugaPNS

Kekayaan Jaksa Pinangki Capai Miliaran Hingga Pesan Makanan Mahal, Inilah Besaran Gajinya yang Juga PNS

POS KUPANG.COM -- Tertangkpanya gembong korupto Djoko Tjandra ternyata ikut mengunkap sejumlah nama di lingkup Polri dan kejaksaan yang terlibat dalam pusaran suap Djoko Tjandra

Dua polisi yang berpangkat jenderal telah dicopot dan kini sedang diproses, sementara jaksa yang menangani kasus tersebut, Pinangki juga sudah ditetapkan menjadi tersangka

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memuji gaya hidup Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang mewah. Ternyata inilah besaran gaji Jaksa Pinangki sebagai PNS Kejagung.

Diketahui, saat ini Jaksa Pinangki jadi sorotan terkait kasusnya dengan Djoko Tjandra.

Nama Pinangki Sirna Malasari jadi sorotan publik sejak beberapa hari terakhir.

Selain karena namanya dikaitkan dengan terdakwa kasus cessie Bank Bali Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, gaya hidup jaksa Pinangki juga jadi perbincangan.

Pinangki diketahui seringkali pelesiran ke luar negeri, termasuk melakukan operasi hidung di New York Center for Plastic Surgery, sebuah klinik kecantikan yang berada di Park Avenue, New York City, Amerika Serikat (AS).

Mobil BMW tipe SUV X5 milik Pinangki turut disita. Kejaksaan Agung sendiri membuka kemungkinan menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan pasal pencucian uang.

Namun, Hotman Paris hanya membahas kebiasan Jaksa Pinangki yang bermewah-mewahan.