DRAMA Korea Baru Tale of the Nine Tailed, Bintang Kim Bum Kembali Berakting, Seru! Ini Profilnya

POS KUPANG, COM - Drama Korea Tale of the Nine Tailed dideskripsikan sebagai drama Korea fantasi urban.

Drama Korea ini bercerita tentang gumiho jantan (rubah berekor sembilan) bernama Yi Yeon (Lee Dong Wook) yang menetap di kota dan seorang produser yang tak kenal takut yang bertekad untuk memburunya (Jo Bo Ah).

Drama Korea TVN mendatang, drama Korea Tale of the Nine Tailed, merilis potongan gambar Kim Bum!

Dilansir dari Soompi, Kim Bum akan berperan sebagai Yi Rang, saudara tiri Yi Yeon yang lahir dari manusia dan gumiho.

Yi Rang adalah gumiho berbahaya dengan emosi tidak stabil yang akan membawa konflik ke dalam cerita.

Terampil dalam transformasi, dia adalah sosok yang terus berubah yang melihat melalui keserakahan manusia dan menggunakan keinginan mereka untuk memasang taruhan.

Kembali berakting dalam drama Korea untuk pertama kalinya dalam empat tahun, Kim Bum akan membuat transformasi akting yang mengejutkan dengan peran pertamanya sebagai karakter setengah manusia yang akan menyoroti spektrum aktingnya yang luas.

Di tengah antisipasi yang berkembang untuk peran Kim Bum, drama Korea tersebut merilis potongan gambar baru yang menawan dari karakternya.

Yi Rang memancarkan sikap santai sambil memegang segelas wine sambil mengenakan pakaian berkelas yang sesuai dengan suasana restoran mewah tersebut.

Tersenyum sedikit saat bercakap-cakap dengan seseorang, senyum Yi Rang kemudian berubah menjadi liar, meningkatkan rasa ingin tahu tentang ekspresi emosi ekstremnya yang tiba-tiba.