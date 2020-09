Mertua Raffi Ahmad Ngaku Dijebloskan ke RSJ, Gideon akan Gugat 1 Triliun USD ke Nagita dan Raffi

Mertua Raffi Ahmad Ngaku Dijebloskan ke RSJ, Gideon akan Gugat 1 Triliun USD ke Nagita Slavina dan Raffi

POS KUPANG.COM -- Mertua Raffi Ahmad yang juga ayah dari sang istri, Nagita Slavina marah besar saat mengaku senjaja dijebloskan ke rumah sakit jiwa, padahal hasil diagnosa dirinya tidak mengalami gangguan jiwa

Ia bahkan mengancam akan mengajukan gugatan hingga Rp 1 triliun kepada menantu dan anaknya

Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan.

Sebab, ayah kandung Nagita Slavina, musisi gaek Gideon Tengker memberikan pengakuan mengejutkan melalui akun media sosialnya.

Mantan suami Rieta Amalia itu diduga ngamuk dan menceritakan masalah keluarganya di akun Facebook bernama Gideon LJ.

Gideon Tengker mencurahkan isi hatinya yang sedang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya.

Gideon Tengker mengaku sulit bertemu Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, serta Chaca Tengker dan keluarga, juga cucunya, salah satunya Rafathar Malik Ahmad.

Selain Facebook, Gideon Tengker menceritakan masalah serupa di akun Instagram @gideonljtengker.

Di video yang diunggah kanal YouTube RANS Entertaiment berjudul 'We Love You Papa No Matter What Doakan Papa Gideon Sehat Selalu', Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membenarkan akun Facebook dan Instagram itu milik Gideon Tengker.