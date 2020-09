Empat Anak Novel Baswedan Positif Corona

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Empat anak penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Novel Baswedan dinyatakan positif Covid-19. Hal ini diketahui setelah seluruh anggota keluarga Novel menjalani tes swab.

Keluarga Novel menjalani tes setelah Novel dinyatakan positif covid-19. "Iya, empat anak saya positif juga, dan satu (anak) negatif," kata Novel saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (31/8/2020).

Sementara untuk tes Swab istrinya hasilnya belum diketahui. Novel menyebut, hingga saat ini hasil tes milik istrinya belum keluar. Dia dan seluruh keluarganya masih menunggu hasil tes Swab tersebut. "Istri saya hasil tes-nya belum keluar," kata Novel.

Meski begitu Novel memastikan kondisi dia dan keempat anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Dia dan keempat anaknya tak mengalami gejala atau keluhan berbahaya setelah dinyatakan positif Covid-19. Status Novel dan keluarganya adalah Orang Tanpa Gejala (OTG).

Lebih lanjut dia juga menyebut, seluruh keluarga saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah. "Dan kondisi semua keluarga tidak ada keluhan dan tidak ada gejala, Alhamdulillah. Semua isolasi mandiri di rumah dengan pemantauan dokter Puskesmas Kelapa Gading," ujar Novel.

Sejak Jumat (28/8), Novel dinyatakan terinfeksi Covid-19. Novel sudah menjalani tes Swab dan hasilnya positif, lalu menjalani isolasi mandiri. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Novel dan pegawai lainnya yang positif terinfeksi virus corona sudah menjalani isolasi mandiri.

KPK, lanjutnya, bekerja sama dengan rumah sakit untuk terus memantau perkembangan kesehatan para pegawai yang positif terinfeksi Covid-19.

Untuk diketahui, total pegawai yang bekerja di lingungan KPK yang terkonfirmasi Covid-19 berjumlah 23 orang termasuk Novel. KPK pun selanjutnya mengambil kebijakan bagi seluruh pegawainya untuk bekerja di rumah mulai Senin (31/8) sampai Rabu (2/9/2020).

Selama masa tersebut, dilakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area gedung baik Gedung Merah Putih KPK, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Gedung KPK lama), dan rutan cabang KPK baik yang di Gedung Merah Putih, Kavling C1 (Gedung KPK lama) maupun Pomdam Jaya Guntur.

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan, penyidikan perkara tetap berjalan dengan normal meskipun ada beberapa penyidik KPK ada terkonfirmasi positif Covid-19.

"Penyidikan perkara tetap bekerja oleh Direktorat penyidikan, kan ada penyidik yang lainnya," tegas Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Jumat (28/8).

Firli memastikan, pekerjaan dalam penanganan perkara tetap dituntaskan. "Pekerjaan tetap dituntaskan dan kita harus tetap sehat. Deputi penindakan dan Direktur Penyidikan yang mengatur," ujar Firli. (tribun network/ham/dod)