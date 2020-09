Beri Jawaban Salah, Luna Maya Salah Tingkah Sebut Nama Ariel Noah, Raffi Ahmad, Wow wow

POS-KUPANG.COM - Kisah cinta Ariel NOAH dan Luna Maya sudah lama berakhir.

Namun jawaban spontan Luna Maya menyebut nama Ariel NOAH membuat gaduh.

Tentu saja, sikap Luna Maya ini membuat tanda tanya bagi artis lain, Raffi Ahmad dan Cinta Laura

Baru-baru ini Luna Maya membuat publik heboh lantaran dirinya mendadak teringat sosok Ariel Noah.

Sampai-sampai pemeran film Suzanna itu gelagapan sendiri, loh.

Hal ini diketahui dari tayangan The Sultan yang diunggah di YouTube Surya Citra Televisi (SCTV) pada (29/08/2020).

Awalnya, Luna Maya diberi tantangan untuk menebak benda yang dideskripsikan Cinta Laura dari sebuah gambar.

"Cinta Laura hanya boleh Yes, No or Maybe," ujar Raffi Ahmad sebagai host.

Luna Maya sebut nama Ariel Noah

"Okay, it has to do with singing,' yang berarti "berhubungan dengan bernyanyi," ujar Cinta Laura memberi clue.