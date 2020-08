Dul Jaelani Ulang Tahun, Ucapan Manis Irwan Mussry Tuai Pujian, Respon Putra Maia Estianty Disorot

POS-KUPANG.COM - Putra ketiga Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Dul Jaelani tengah berbahagia.

Pasalnya pada Minggu (23/8/2020) lalu, Dul Jaelani berulang tahun hingga usianya kini genap 20 tahun.

Di momen pertambahan umurnya ini, Dul Jaelani rupanya mendapat perlakuan istimewa dari suami baru Maia Estianty yang juga ayah sambungnya, Irwan Mussry.

Jika menilik lebih lanjut, sosok Irwan Mussry bukanlah orang sembarangan.

Siapa menyangka, pria 57 tahun tersebut merupakan CEO dan Presiden Direktur PT Timerindo Perkasa International.

Pada ulang tahun Dul Jaelani ke-20 ini, Irwan Mussry rupanya memberikan ucapan doa hingga harapannya kepada Dul melalui unggahan di akun instagram pribadinya, Minggu (23/8/2020).

• Ketemu Ariel NOAH, Luna Maya Jadi Salting! Janji Gak Bakalan Ngacir

• Pekan Lalu Kim Jong Un Masih Puji Presiden Jokowi, Saat Ini Pemimpin Tertinggi Korut Itu Malah Koma

• Gedung Kejagung Terbakar Publik Khawatirkan 3 Kasus Ini, Jaksa Pinangki, Jaksa Pemeras dan Jiwasraya

• Bukan di-PHP Ayu Ting Ting Ternyata Sikap Eks Enji Baskoro Ini Bikin Didi Riyadi Pindah ke Lain Hati

• Ternyata Ini yang Bakal Dilakukan Luna Maya Jika Dipertemukan dengan Ariel NOAH Masih Cinta Ya Luna?

"Another year has come and gone, and I've watched you continue to mature and excel in more ways than one.

Wishing you a very Happy 20th Birthday @duljaelani - May your life journey and adventures be everything you've always dreamed of, and so much more.

Much Love, Dad. #happybirthday #birhdaywishes.

(Tahun demi tahun telah datang dan pergi, dan aku telah melihatmu terus dewasa dan makin handal dari sebelumnya.