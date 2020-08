Vaksin Covid-19 Tak Akan Efektif, Mutasi Virus Corona 10 Kali Lipat Lebih Menular di Negara Tetangga

Vaksin Covid-19 Tidak Akan Efektif, Mutasi Virus Corona yang 10 Kali Lipat Lebih Menular di Negara Tetangga

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ternyata mutasi virus Corona 10 kali lipat lebih menular di negara-negara tetangga.

Vaksin Covid-19 saat ini tengah dikembangkan oleh para ilmuwan di seluruh dunia.

Tapi, vaksin yang digadang-gadang bakal segera terealisasi itu nampaknya tak cukup efektif untuk melawan virus corona yang telah bermutasi.

Sebab, baru-baru ini ditemukan mutasi virus corona yang dinilai jauh lebih menular.

Mutasi virus corona baru yang 10 kali lebih menular itu baru-baru ini terdeteksi di Malaysia.

Ternyata, jenis virus corona yang bermutasi menjadi sangat menginfeksi tersebut juga ditemukan di Singapura.

Paul Tambyah, konsultan senior di National University of Singapore dan Presiden International Society of Infectious Diseases yang berbasis di Amerika Serikat (AS), mengatakan kepada Reuters, mutasi D614G dari virus corona juga telah terdeteksi di Singapura.

Bahkan, Dr Sebastian Maurer-Stroh, Wakil Direktur Eksekutif Penelitian Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Selasa (18/8/2020), mengungkapkan, mutasi D614G telah terdeteksi sejak akhir Februari lalu.

Namun, dia menyebutkan, tindakan penahanan saat ini berhasil "mencegah penyebaran skala besar" dari mutasi virus corona tersebut di Singapura.