Makan di Restoran Ini Wajib Timbang Berat Badan, Pesan Makanan Sesuai Porsi, Ini Tujuannya

POS-KUPANG.COM - Sebuah restoran di China membuat aturan tak biasa. Setiap orang yang berkunjung ke restoran itu wajib timbang berat badan sebelum masuk.

Makanan yang dipesan juga sesuai porsi atau berat badan.

Apa tujuannya?

Ternyata auran aneh tersebut merupakan penerapan dari kampanye Pemerintah China untuk mengurangi pembuangan sisa makanan.

Maka di restoran tersebut diharuskan membeli makanan sesuai porsi.

Dua orang perempuan sedang menimbang badan sebelum memesan makanan, hal ini dilakukan agar tidak adanya makanan sisa. (Ladbible)

Seperti dilansir oleh The Guardian (14/8/2020), kebijakan restoran ini dimulai setelah adanya kampanye nasional untuk melawan limbah makanan.

Pemimpin China, Xi Jinping, telah membuat kampanye untuk mengurangi limbah makanan atau makanan sisa.

"Membuang makanan itu memalukan dan penghematan itu terhormat," kata Xi Jinping pada salah satu pidatonya.

Ia menggambarkan jumlah makanan yang dibuang di negaranya sebagai hal mengejutkan dan menyedihkan.

