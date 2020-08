Sosok Nathania Putri Ahok & Veronika Tan Curi Perhatian, Aksinbya Bermain Biola Menuai Decak Kagum

Sekaligus memamerkan produk lokal yang sedang ia gandrungi.

Mengenakan anting dan topi.

Nathania juga memamerkan sandal jepit dan tas tangan rajut yang juga merupakan produk lokal.

Begini unggahannya:

Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75

ini hanya beberapa fashionbrand lokal favoritku //

here are just A FEW of my favourite Indonesian fashion brands.

(please excuse the baby hairs and the fact that i’m holding an earring in front of my ears instead of just putting it on… fashion..?)

this isn’t an endorsement btw.

I’ve been using these products for quite some time. //

ini bukan endorsement.

