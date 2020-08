Puluhan Tahun Jadin Politisi, Berapa Harta dan Kekayaan Fadli Zon? Berikut Daftarnya

Puluhan Tahun Jadi Politisi, Berapa Harta dan Kekayaan Fadli Zon? Berikut Daftarnya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Nama Fadli Zon cukup dikenal publik. Selain karier politiknya, Fadli Zon dikenal sebagai sosok yang kerap memberikan kritikan-kritikan pedas kepada Pemerintahan Jokowi.

Ternyata sikap vokal Fadli Zon terhadap rezim sudah tertanam sejak lama.

Saat masih berkuliah di Universitas Indonesia (UI), ia pernah wara-wiri menjadi aktivis pergerakan mahasiswa yang ikut merorong Orde Baru.

Dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (16/8/2020), Fadli Zon tercatat berkali-kali memimpin demonstrasi mahasiswa UI dalam isu-isu nasional dan internasional.

Ia ikut memimpin jaringan aktivis mahasiswa di Jawa dan mengusung gagasan ”Gerakan Mahasiswa 1990-an”.

Di UI, Fadli Zon tercatat sempat menjabat sebagai Ketua Biro Pendidikan Senat Mahasiswa FSUI (1992-1993), Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI (1993), Ketua Komisi Hubungan Luar Senat Mahasiswa UI (1993-1994).

Di luar kampus, ia pernah menjadi Sekjen dan Presiden Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) (1993-1995), pengurus pusat KNPI (1996-1999), pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam (1996-1999), anggota Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) sejak 1996.

Karier politiknya dimulai sejak tahun 1997, saat dirinya menjadi Anggota MPR RI dari golongan pemuda, lalu aktif sebagai asisten Badan Pekerja Panitia Adhoc I yang membuat GBHN.

Setelah lengsernya Presiden Soeharto dari kekuasaan, Fadli Zon bersama dengan adovokat Yusril Ihza Mahendra mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB).