Peringati HUT Ke-75 RI Garuda Indonesia Group Sosialisasi Kepada Para Penumpang

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Dalam rangka mempertingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, Garuda Indonesia Group menggandeng Angkasa Pura 1 dan Komunitas Bandara El Tari Kupang, mengggelar sosialisasi kepada para penumpang pesawat.

Disaksikan POS-KUPANG.COM, Minggu, 16/08/2020, acara yang digelar di ruang tunggu Garuda Indonesia ini dihadiri langsung para undangan yaitu, General Manager Angkasa Pura I, Iwan Novi Hantoro, General Manager Airnav El Tari, Kiki Adrian, Koordinator Kantor Karantina Pelabuhan El Tari Kupang dr. Fanny Djubida. Station and Service Manager PT.Citilink Indonesia Kupang, Jusup Wenur, Sales And Service Manager PT.Garuda indonesia Kupang I Made Agus Mertha Yasa, Manager Line Maintanance PT. GMF Aero Asia Kupang Kadek Darmayasa, Station And Service Manager PT.Garuda Indonesia Kupang Dominggus Y I Tanasale.

• Bangun Optimisme Warga, Lingkungan Blok I Perumahan Sejahtera Oetalu Gelar Perlombaan

Acara ini diisi dengan beberapa rangkaian kegiatan menarik. Dari presentasi Hepa Filter oleh Manager Line Maintenance GMF Aero Asia dan presentasi penerbangan di masa new normal di layanan Pre Flight - In Flight atau di pesawat dan Post Flight, merujuk pada regulasi dan prosedur Garuda Indonesia disampaikan oleh Duty Manager Station and Service Garuda Indonesia, Chairul Fajar Harahap. Dimana pada akhir sessi, juga sesi 1, tentang HEPA Filter, diadakan kuis "Yuk Terbang Lagi".

Para penumpang yang berhasil menjawab pertanyaan, diberikan berbagai macam hadiah yang telah disiapkan Garuda Indonesia.

• Covid-19 Penyebab Upacara Peringatan HUT ke 75 Kemerdekaan RI Belangsung Sederhana

Pada pembukaan acara, Station & Service Manager Garuda Indonesia, menyampaikan bahwa acara Sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 75 dimulai pada tanggal 16 Agustus s/d 17 Agustus. Dengan tema Nasional Indonesia Maju dan Tema internal, Sumber Daya Manusia Sehat dan Terampil Indonesia Maju. Di mana GA Group menggundang Angkasa Pura I, AirNav Indonesia El Tari dan KKP El Tari untuk terlibat dalam acara. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengajak seluruh masyarakat untuk kembali terbang untuk menggerakan perekonomian Indonesia.

Dalam kesempatan sambutannya General Manager Angkasa Pura 1, Iwan Novi Hantoro mengatakan selaku pengelolah bandara, pada masa new normal Angkasa Pura secara ketat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kembali roda perekonomian pasca keterperukan di semua segi.

Berhadapan dengan momentum perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia, Iwan mengajak semua pihak untuk mendongkrak perekonomian bangsa melalui sektor penerbangan.

Ia menegaskan bahwa, saat ini sinergisitas yang dibangun pihak maskapai penerbangan dan Angkasa Pura memberikan kepedulian yang luar biasa kepada keamanan dan kesehatan para pengguna jasa penerbangan.

"Hal ini dibuktikan dengan berbagai mekanisme dan penerapan peraturan hidup baru yang sedikit berbeda," ujarnya.

Dikatakan Iwan, saat ini di dalam kabin pesawat telah dilengkapi hepa filer. Alat ini berfungsi mengatur sirkulasi udara dan mampu membunuh kuman atau bakteri sekecil 0.1 mikro.

Dengan alat ini, para pengguna jasa penerbangan secara tidak langsung telah diproteksi dengan baik.

Dia berharap para pengguna jasa penerbangan mematuhi semua protokol kesehatan.

Diakhir acara, Dominggus atau yang biasa dipanggil Yongki, mengampaikan kepada para penumpang Yuk Terbang Lagi, bahwa kemerdekaan merupakan modal untuk melawan Raksasa Covid-19 dengan bersenjatakan Protokol Kesehatan di Era New Normal. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oncy Rebon)