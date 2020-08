POS-KUPANG.COM - Bukan Lagi Ayu Ting Ting, Didi Riyadi Dikabarkan Dekati Pesinetron Cantik Tissa Biani, Benarkah?

Didi Riyadi (39) menurunkan kadar rasa sayangnya ke pedangdut Ayu Ting Ting (28).

Setelah mundur perlahan mendekati Ayu Ting Ting, Didi Riyadi mengaku sedang mendekati bintang film dan sinetron Tissa Biani (18).

Tissa Biani mengatakan, penabuh drum Band Element Reunion itu mendekatinya sejak satu tahun terakhir.

Bintang film Tissa Biani yang berperan sebagai wanita agresif bernama Anya dalam film 'The Way I Love You' saat berkunjung ke kantor Redaksi Warta Kota, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)



"Nggak banget (sama Didi Riyadi). Aku kesal kalau ditanya begitu," kata Tissa Biani, kemarin.

Tissa Biani dan Didi Riyadi hanya berteman dan rekan kerja saja. Tidak ada hubungan lebih dari teman.

"Kalau sama Om Didi Riyadi hubunganku hanya partner kerja, kayak om dan keponakan. Kami dekat karena nyambung saat ngobol," ucap Tissa Biani.

Tissa Biani saat ditemui di kawasan Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Wartakotalive.com/Arie Puji Waluyo)

Dara manis kelahiran Jakarta, 24 Juli 2002, itu selalu nyambung berbincang dengan Didi Riyadi, apalagi jika obrolannya soal musik.

"Aku dekat sama yang lebih tua karena kebetulan selera musik dan fesyennya era 1990-an," ujar dara bernama lengkap Tissa Biani Azzahra itu.

Soal jodoh, Tissa Biani menyerahkan kepada Tuhan. "Kita nggak pernah tahu kedepan. Cuma aku nyaman sama Om Didi sebagai om dan ponakan, kakak dan adik," ujar Tissa Biani.