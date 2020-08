Kenapa Pria Selalu Tertidur Bahkan Ngorok Setelah Berhubungan Seks? Ini Jawabannya

POS KUPANG, COM - Sebelum mencari tahu lebih mendalam, perlu diketahui, hal ini bukanlah tanda negatif dari sebuah hubungan.

Dilansir laman Reader's Digest, pria memang disebut memiliki kebiasaan tertidur setelah berhubungan seks.

Hal ini disebabkan banyak faktor, satu di antaranya terkait proses kimia di dalam tubuh.

Berikut yang perlu kamu ketahui soal kebiasaan pria tersebut.

Orgasme dan energi berperan

Terapis seks di Vancouver, David McKenzie mengungkapkan, kimia tubuh pria berubah setelah orgasme.

"Prolaktin biokimiawi dilepaskan, di mana secara fisik mengubah tubuh (pria) dan membuatnya sangat lelah," ujar McKenzie.

Sebaliknya, perempuan mungkin tidak orgasme setiap kali berhubungan seks, sehingga setelah bercinta, terkadang perempuan masih setengah terangsang dan memiliki energi untuk mengobrol.

Mark Leyner dan Billy Goldberg, penulis Why Do Men Fall Asleep After Sex? memberikan penjelasan biologis tambahan.

"Kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena pengerahan tenaga saat berhubungan seks dan setelah klimaks yang menghabiskan otot glikogen penghasil energi," katanya.