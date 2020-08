Chord & Download Lagu Kekasih Kedua MP3 Cassandra; Ku Tetap Bahagia Walau sebagai Kekasih Kedua 

POS-KUPANG.COM - Lagu Kekasih Kedua milik Cassandra dirilis tahun 2017.

Lagu Kekasih Kedua yang diciptakan Frans Maynard ini merupakan salah satu single dari Album Cinta Terbaik, Cassandra.

Berikut chord lagu Kekasih Kedua - Cassandra:

Intro : G D Em G Bm Am C G D

G D Em

Apalah arti…. mengucap janji



C Bm Am C D

Bila cinta tak pasti untukku



G D Em

Warnai hari…..jalani kisah



C Bm Am C D

Walau ku tahu kau tlah bersamanya

Reff:

G D Em

Ku tetap tegar……melawan salah



D C G Am D

Jalani cerita….yang bukan untukku



Em G C

Kau kan slalu kupuja …...dan kan slalu kupuja



Bm Am G

ku tetap bahagia walau



Em G D G

sebagai kekasih kedua

Am D G Em

Salahkah ku…… mencintaimu



Am D G

Meski ku tahu takkan selamanya



C D Bm Em

Memilikimu…… bersamamu



Am D D#

Tanpa ada air mata..huuooo



Lirik Lagu Kekasih Kedua - Cassandra



Apalah arti mengucap janji

Bila cinta tak pasti untukku

Warnai hari, jalani kisah

Walau ku tahu kau t'lah bersamanya



Ku tetap tegar melawan salah

Jalani cerita yang bukan untukku

Kau kan s'lalu kupuja dan kan s'lalu kupuja

Ku tetap bahagia walau sebagai

Kekasih kedua



Salahkah ku mencintaimu

Meski ku tahu takkan selamanya

Memilikimu, bersamamu

Tanpa ada air mata ohh



Kutetap tegar melawan salah

Jalani cerita yang bukan untukku



Kau kan s'lalu kupuja dan kan s'lalu kupuja

Ku tetap bahagia walau sebagai

Kekasih kedua



Jalani cerita yang bukan untukku

(Kau kan s'lalu kupuja dan kan s'lalu kupuja)



Ku tetap bahagia walau sebagai

Ku tetap bahagia walau sebagai

Ku tetap bahagia walau sebagai

Kekasih Kedua

Profil Cassandra penyanyi Kekasih Kedua