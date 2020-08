Lepas dari Ahok, Hidup Veronica Tan dan Nicholas Sean Berubah Total, Begini Kehidupan Mereka Kini



POS-KUPANG.COM - Kehidupan Veronika Tan dan putranya, Nicholas Sean berubah total pasca berpisah dari Ahok.

Mereka haru membanting tulang dengan membuka berbagai usaha.

Sayang, corona memaksa mereka harus menutup salah satu usaha yang selama ini mereka jalani, Bearhounds Airsof & Cafe.

Setelah bercerai dari Ahok, Veronica Tan tinggal bersama anaknya Nicholas Sean di rumah peninggalan mantan suaminya.

Usaha Bearhounds Airsoft & Cafe, restoran sekaligus tempat bermain airsoft yang jadi hobi Nicholas Sean harus tutup.

• Surat Cerai Ahok JanggalTapiSukses Singkirkan Mantan Istri,Gelar Veronika Tak ada,FaktaGugatan BTP?

Hal itu terlihat dari IG Story Nicholas Sean.

Ia bersama teman-temannya pada malam hari memasuki mal yang sudah tutup dan membereskan Bearhounds beramai-ramai.

Mereka mengeluarkan segala macam perlengkapan airsoft yang tadinya ada di dalam.

Setelah itu, mereka pun memasukkan semuanya ke dalam mobil boks yang sudah menunggu.

Atas bantuan teman-temannya, Nicholas Sean sempat menuliskan 'thanks for the assist'