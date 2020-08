Semakin Dipastikan Uang Rp 600.000 Akan Masuk Ke Rekening Karyawan Non PNS Mulai September 2020

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Bantuan pemerintah pusat kepada karyawan non PNS dan BUMN, kini sedang digodok. Sesuai skema, bantuan berupa pemberian insentif itu akan diberikan kepada karyawan swasta sebesar Rp 600.000 per orang per bulan.

"Sekarang ini pemerintah sedang memfinalisasi rencana pemberian insentif Rp 600.000 per bulan untuk para pekerja non-PNS dan BUMN yang bergaji di bawah Rp 5 juta."

"Pemberian gaji tambahan tersebut direncanakan mulai September 2020."

Demikian Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, saat mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji skema yang tepat dalam penyaluran insentif tersebut.

Tujuannya, untuk bisa benar-benar gaji tambahan tepat sasaran, masuk ke kantong karyawan.

"Ini bukan masalah besarannya, tapi bagaimana uang itu sampai ke kantong penerima. Ini sedang kita pikirkan bagaimana agar seefisien mungkin (menyasar penerima)," ujarnya dalam diskusi daring Kemenkeu, Kamis (6/8/2020).

Febrio Kacaribu mengatakan, salah satu kendala dalam merealisasikan insentif tersebut adalah memastikan kebenaran data dari penerima bantuan.

Menurut dia, data yang dibutuhkan ini sedari awal tidak dimiliki oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, pemerintah kini tengah merampungkan pengumpulan data, sehingga pemberian insentif diharapkan bisa tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

