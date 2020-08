Richard Kyle Buka Suara Soal Hubungannya dengan Jessica Iskandar, Terungkap Janji Untuk El Barack

POS-KUPANG.COM - Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Richard Kyle mengaku telah berjanji kepada Tuhan akan melakukan hal ini kepada anak semata wayang Jessica Iskandar. Apa janji Richard Kyle untuk El Barack?

Jessica Iskandar dan Richard Kyle tampaknya mulai menapaki kehidupan baru di jalan masing-masing.

Pernikahan yang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari pun kini tinggal kenangan.

Baik Jedar maupun Richard sama-sama enggan membeberkan alasan mereka berpisah.

Meski begitu, baru-baru ini Richard akhirnya buka suara terkait perasaannya setelah putus dari Jessica.

Hal itu terekam dalam vlog di kanal YouTube Melaney Ricardo yang diunggah pada Selasa (4/8/2020).

Pada momen itu pula, Richard tampak berkaca-kaca saat membahas El Barack.

"First of all I'm really sorry about what happen with you, with your previous relationship if I can call that.